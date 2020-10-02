Национальный союз журналистов Украины накануне местных выборов, которые состоятся 25 октября 2020 года, призвал работников СМИ бойкотировать предвыборную "чернуху" и не распространять фейки.

Об этом глава НСЖУ Сергей Томиленко написал в Facebook.

"Местные выборы 2020 - вызов для всей страны, и для украинской журналистики тоже. Независимые и ответственные медиа - залог честной и прозрачной избирательной кампании, результатам которой будет доверять общество. Именно поэтому в период выборов особое значение приобретает соблюдение журналистами профессиональных стандартов и Кодекса этики украинского журналиста", - сказано в сообщении.

Томиленко отметил, что в НСЖУ с тревогой наблюдают, как противостояние в обществе поляризует информационное пространство страны. Кроме того, сообщается, что участились случаи, когда медиа обнародуют неподтвержденные факты, необоснованные обвинения или откровенные фейки.

"Журналисты, которые должны соблюдать нейтралитет во время освещения избирательной кампании, начинают агитировать за определенную политическую силу или против нее. Мы видим, как политики вместо честной политической борьбы пытаются использовать медийные ресурсы, чтобы очернить конкурентов", - говорится в заявлении.

Национальный союз журналистов Украины отмечает, что во время выборов ответственность журналистов за правдивое или ложное информирование общества значительно возрастает.

"Мы осуждаем факты нарушений профессиональных стандартов... Мы также против использования в медиа и в социальных сетях языка вражды, осуждаем ксенофобию, дискриминационные высказывания, направленные против определенных социальных групп, против людей по признаку национальности, цвета кожи, веры, пола, места проживания, возраста и тому подобное. В том числе - против людей по признаку политического выбора. Такие высказывания углубляют раскол в обществе, препятствуют продуктивному диалогу, провоцируют агрессию и сеют неверие в людей", - заявили в НСЖУ.

Также сообщается, что тревожной тенденцией является появление "квазимедиа", созданных для ведения нечестной политической борьбы. Такие ресурсы вводят в заблуждение аудиторию и подрывают доверие ко всем без исключения СМИ.

"Журналисты должны способствовать открытости избирательной кампании, конструктивным дискуссиям, благодаря которым граждане смогут сделать осознанный выбор. "Черный пиар" в медиа и предпочтение одному из кандидатов несовместимые с миссией журналистики, которой доверяют. Напоминаем, что нарушение Кодекса этики украинского журналиста может стать основанием для исключения из рядов Национального союза журналистов Украины", - сообщили в НСЖУ.

Напомним, НСЖУ предложил Кабмину принять антикризисную программу поддержки местных СМИ.

Также мы писали о том, что НСЖУ призвал Раду утвердить новый состав Нацсовета по ТВ.