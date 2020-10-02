Площадь пожаров в Луганской области, куда сегодня отправился премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, составляет уже 13 тысяч гектаров.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в своем Telegram-канале, в пятницу, 2 октября.

"По предварительным оценкам ориентировочная площадь пройденная огнем составляет более 13 тысяч гектаров. Всего к тушению привлечены 2 557 человек и 264 единицы техники", - говорится в сообщении.

Спасатели добавили, что в результате пожаров погибли 9 человек и еще 17 госпитализированы в медучреждения. Эвакуированы 150 человек.

По данным пресс-службы ГСЧС, работы проводятся в круглосуточном режиме на всех семи основных очагах пожаров.

"Тушение пожаров осложняется чрезвычайно сложными погодными условиями (ветер с ураганными порывами до 20 м/с, длительный засушливый период), в результате чего огонь быстро распространяется на значительные площади", - добавили в ГСЧС.

Напомним, что наиболее масштабные пожары произошли в лесных массивах Новоайдарского, Старобельского, Попаснянского и Станично-Луганского районов.

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