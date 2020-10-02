Украинский рейдовый буксир "Яны Капу", который Россия вернула Украине по решению Морского трибунала после конфликта в Керченском проливе, будет отремонтирован вдвое дешевле, чем было заявлено в тендерной документации. Стоимость работ составит 4,99 млн грн.

Об этом свидетельствует информация в системе Prozorro.

Так, состоялся тендер на проведение ремонта. Победило малое частное предприятие "Производственно-коммерческая фирма "ТОС" с предложением 4,989 млн грн при стартовой цене 10,270 млн грн (с НДС) за доковый ремонт судна.

После обоснования низкой цены, "ТОС" было признано победителем в тендере. Согласно тендерной документации, торги состоялись 18 сентября 2020 года, а 30 сентября с победителем был заключен контракт.

В тендере принимали участие 8 частных компаний. Заказчиком тендера выступила воинская часть А0456.

Напомним, два катера ВМС Украины "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" были возвращены Киеву 18 ноября.

Так же мы писали о том, что украинская сторона обвинила Россию в том, что корабли находятся в ужасном состоянии, с них пропали унитазы и мелкие предметы интерьера вроде плафонов.