Министерство обороны Армении объявило, что силы ПВО уничтожили в Нагорном Карабахе, где продолжаются боевые действия, азербайджанские самолет и беспилотник. Также там добавили, что Азербайджан ведет обстрел приграничных территорий.

Об этом сообщила в своем Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Шушана Степанян.

"В 07:55 на северо-восточном направлении армянские силы ПВО сбили один самолет и один беспилотник противника", - написала она.

Также Степанян добавила, что боевые действия по всей линии соприкосновения в зоне конфликта утром 2 октября возобновились.

"Но попытки противника прорвать на отдельных участках оборону наших войск провалены", - уточнила она.

Напомним, ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Под удары артиллерии попали свыше 50 сел и городов в регионе.

Также мы писали, что Азербайджан объявил об отступлении Армении в Карабахе и сотнях уничтоженных единиц техники противника.

Вчера "Страна" анализировала, что изменилось за четвертый день войны в Карабахе.