По состоянию на утро пятницы, 2 октября, в Украине подтвердилось еще 4 633 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло отметки в 217 661 человек. И это новый печальный антирекорд. Предыдущий был установлен вчера, 1 октября, когда за сутки выявили 4 069 новых зараженных.

Добавим, что вчера в Украине общее число заболевших достигло отметки в 213 028 человек.

С начала эпидемии Covid-19 в Украине скончался 4 621 пациент с этим диагнозом (+ 68 за сутки). Выздоровели уже 94 443 пациента. Число активных случаев коронавирусной болезни в Украине, по последним данным, составляет 118 957 человек (+ 4 565 за сутки).

Об этом гласят данные Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Напомним, что у Дональда Трампа врачи обнаружили коронавирус. Так же заболела и его жена - Мелания.

Также "Страна" рассказывала о том, Covid-19 свирепствует в Верховной Раде. Нардеп Игорь Палица точно заражен, а Нестор Шуфрич ждет итогов тестов.