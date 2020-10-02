Стало известно о самочувствии президента США Дональда Трамп и его супруги Мелании, которые заразились коронавирусом.

Об этом сообщает агентство РИА "Новости", в пятницу, 2 октября.

Их лечащий врач рассказал, что американский лидер и первая леди чувствуют себя хорошо.

Напомним, сегодня мы сообщали, что одна из ближайших советниц Дональда Трампа Хоуп Хикс, которая сопровождала его на первые дебаты, заразилась коронавирусной инфекцией Covid-19.

"Хоуп Хикс, которая так много работала, даже не делая небольшого перерыва, только что получила положительный результат на Covid-19. Ужасно! Мы с первой леди ждем результатов тестирования. А пока начинаем процесс карантина!", - написал президент США в соцсети перед получением результатов теста.

После этого стало известно, что президент США вместе со своей женой все-таки ушли на карантин.