Президент США Дональд Трамп все-таки заразился коронавирусом, после того как болезнь была выявлена у одной из его ближайших советниц Хоуп Хикс.

Об этом глава Белого дома написал в соцсети.

"Сегодня ночью, и я сдал положительный результат на Covid-19. Мы немедленно приступим к процессу карантина и восстановления. Мы преодолеем это вместе!", - написал Дональд Трамп. Отметим, что под ником Flotus президент США отметил свою жену Меланию Трамп.

Ранее "Страна" сообщала, что президент США Дональд Трамп уходит на карантин вместе со своей женой Меланией, после того как стало известно, что одна из его ближайших советниц Хоуп Хикс заразилась Covid-19.

"Хоуп Хикс, которая так много работала, даже не делая небольшого перерыва, только что получила положительный результат на Covid-19. Ужасно! Мы с первой леди ждем результатов тестирования. А пока начинаем процесс карантина!", - написал президент США в соцсети.