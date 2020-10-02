Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утром в пятницу, 2 октября, вылетел в Луганскую область, где третий день бушуют мощные пожары.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Оценить масштабы пожаров и скоординировать процесс преодоления последствий стихийного бедствия премьер-министр полетел вместе с главой Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николаем Чечеткиным, первым заместителем главы МВД Сергеем Яровым и председателем Гослесагентства Василием Кузевичем.

Напомним, число погибших в пожарах на Луганщине выросло до 11 человек. В больницы для оказания помощи доставлены 17 пострадавших с ожогами и отравлением угарным газом.

Также мы писали, что следствие рассматривает четыре основные версии возникновения масштабных пожаров на Луганщине.