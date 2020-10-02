Президент США Дональд Трамп уходит на карантин вместе со своей женой Меланией, после того как стало известно, что одна из его ближайших советниц Хоуп Хикс заразилась Covid-19.

Об этом глава Белого дома написал в соцсети.

"Хоуп Хикс, которая так много работала, даже не делая небольшого перерыва, только что получила положительный результат на Covid-19. Ужасно! Мы с первой леди ждем результатов тестирования. А пока начинаем процесс карантина!", - написал президент США.

Примечательно, что пользователи соцсети тут же начали выкладывать ироничные комментарии к этому сообщению американского лидера. Так один из них показал фото, как президент США целует свою советницу.

"Трамп очень "любит" Хоуп Хикс", - такой подписью сопроводил снимок пользователь с ником Murray.

Ранее "Страна" сообщала, что лидер "Слуги народа" Корниенко признался, что у него коронавирус Шредингера.