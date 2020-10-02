Президент США ушел на карантин вместе с женой после заражения своей советницы
Президент США Дональд Трамп уходит на карантин вместе со своей женой Меланией, после того как стало известно, что одна из его ближайших советниц Хоуп Хикс заразилась Covid-19.
Об этом глава Белого дома написал в соцсети.
"Хоуп Хикс, которая так много работала, даже не делая небольшого перерыва, только что получила положительный результат на Covid-19. Ужасно! Мы с первой леди ждем результатов тестирования. А пока начинаем процесс карантина!", - написал президент США.
Примечательно, что пользователи соцсети тут же начали выкладывать ироничные комментарии к этому сообщению американского лидера. Так один из них показал фото, как президент США целует свою советницу.
"Трамп очень "любит" Хоуп Хикс", - такой подписью сопроводил снимок пользователь с ником Murray.
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