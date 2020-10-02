Коронавирусная инфекция в очередной раз доказала, что преград для Covid-19 не существует. Так, в Раде, которая прекратила свою работу из-за эпидемии, заразились еще два народных депутата.

Болезнь поразила Игоря Палицу (фракция "За будущее") и, возможно, Нестора Шуфрича ("Оппозиционная платформа - "За жизнь").

Об этом сами нардепы заявили в эфире политического ток-шоу в эфире "Право на власть".

Игорь Палица заявил, что явных симптомов болезни не чувствует, однако тестирование дало положительный результат.

"Я самоизолировался. Симптомов нет – просто были контакты, я решил пройти тестирование. И вот пришла такая новость. Ничего страшного нет. У меня нет никаких симптомов. Начал профилактическое лечение", - рассказал Игорь Палица.

Об инфицировании Нестора Шуфрича сообщила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Но позже он рассказал, что первое тестирование на коронавирус было положительным, а затем три анализа дали негативный результат. Нардеп планирует в ближайший понедельник получить итоги очередного теста.

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский связал рекордный рост заражений коронавирусом с приближением выборов.