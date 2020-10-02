Одна из ближайших советниц президента США Дональда Трампа Хоуп Хикс, которая сопровождала его на первые дебаты, заразилась коронавирусной инфекцией Covid-19.

Об этом передает Bloomberg.

При этом уточняется, что она так же сопровождала Дональда Трампа, когда он направлялся на митинг в Миннесоту в среду, 30 сентября.

Те сотрудники, которые находятся в тесном контакте с главой Белого дома, проходят ежедневное тестирование на коронавирусную инфекцию. Однако источник из Белого дома отметил, что признаков заражения Трампа Covid-19 нет. Так же пока в порядке и тесты его жены - Мелании.

Ранее "Страна" сообщала, что Джордж Мартин, автор "Игры престолов" осудил поведение Трампа на дебатах.

Так же мы рассказывали, что Польша усиливает ограничения после рекорда по суточному приросту больных коронавирусом.