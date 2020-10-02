В Центре общественного здоровья рассказали, почему не стоит самостоятельно выбирать антибиотики.

Антибиотики – это антимикробные препараты, которые действуют исключительно на бактерии. Сегодня существует много групп антибиотиков (цефалоспорины, пенициллины, фторхинолоны и т. д.), каждый из них имеет свои особенности.

Так, по данным ЦОЗ, антибиотики влияют на:

синтез клеточной стенки – защитного слоя бактерии;

функционирование клеточной мембраны;

процесс выработки энергии, который происходит внутри бактерии;

синтез нуклеиновых кислот, обеспечивающих размножение;

синтез белков, которые необходимы для размножения, роста и функционирования.

Некоторые антибиотики обладают бактерицидным действием (убивают бактерии), другие – бактериостатические (подавляют размножение). Следует помнить, что вирусные заболевания могут иметь симптомы, подобные бактериальным.

Антибиотики не влияют на вирусы!

Вирусные части (вирионы) состоят из нуклеиновой кислоты (ДНК или РНК), покрытой оболочками. Эти оболочки имеют другую структуру, чем стенки бактерий, и поэтому нечувствительны к антибиотикам. Вирусы проникают внутрь клетки и разрушают ее изнутри. Генетический материал освобождается от оболочек, встраивается в ядро ​​клетки и настраивает ее создавать новые вирионы. Из-за сложного размножения и отсутствияе процессов жизнедеятельности в самой вирусной частице, она недоступна для воздействия антибиотиков.

Нерациональное применение антибиотиков пагубно влияет на полезную микрофлору организма и формирует устойчивость бактерий к лекарствам. Для выживания микробы изобретают новые защитные стратегии – "механизмы резистентности". Бактерии "записывают" их на свою ДНК и таким образом передают резистентность следующим поколениям.

Антибиотики убивают бактерии, вызвавшие болезнь, но устойчивые микробы не умирают. Лечить бактериальные инфекционные болезни становится труднее, растут продолжительность госпитализации, медицинские расходы, растет смертность от инфекционных болезней.

Для того чтобы правильно установить возбудителя инфекции (вирус или бактерия), обратитесь к семейному врачу, выполняйте его рекомендации, пройдите необходимые лабораторные исследования.

В ЦОЗ отметили, что принимать антибиотики можно только по назначению врача с соблюдением дозировки, частоты и продолжительности приема.

Ранее сообщалось, что с 2022 года антибиотики в Украине нельзя будет купить без электронного рецепта.

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