Умер руководитель канцелярии президента Российской Федерации Владимира Путина Александр Голублев. Глава соседнего государства выразил соболезнования сыновьям Голублева - Олегу и Артему.

Обращение российского лидера к детям покойного опубликовано на сайте Кремля.

"Уважаемые Олег Александрович и Артём Александрович, примите глубокие соболезнования, искренние слова сочувствия и поддержки в связи с кончиной вашего отца – Александра Михайловича Голублева", - сказано в обращении.

В Кремле отметили, что глава канцелярии был опытным руководителем, честным, порядочным, очень отзывчивым и доброжелательным человеком.

"Высокие профессиональные и личные качества, безграничная преданность делу снискали ему заслуженный авторитет и неизменно были востребованы на самых ответственных направлениях государственной службы. Светлая память об Александре Михайловиче Голублеве навсегда сохранится в сердцах близких, друзей и коллег", - говорится в тексте.

Причины смерти Голублева в Кремле не назвали.

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