В Харькове не приняли в гимназию дочь погибшего в авиакатастрофе Ан-26 штурмана Алексея Остапенко.

Об этом сообщает Обозреватель.

По словам вдовы, директор учебного заведения предложила посадить ребенка к кому-нибудь на колени в углу класса, объяснив, что свободных мест уже нет. Сама же руководитель отрицает обвинения.

До трагедии 25 сентября Алексей Остапенко с семьей жил в Чугуеве, где он служил. После того как мужчина погиб, Елена Остапенко с дочерью Лизой решили переехать в Харьков к ее родителям. Сразу же возник вопрос со сменой школы, девочка учится во втором классе.

"Недалеко от нас в Харькове находится гимназия "Освіта". Нам только одну остановку нужно подъехать. В Чугуеве Лиза тоже училась в учебно-воспитательном комплексе. Мы с Алексеем пытались дать дочери лучшее образование. Она изучает английский язык, учится на кембриджских курсах, возможно, после школы получит высшее образование за рубежом. Мы с Алексеем этим жили", – рассказывает Елена.

Однако когда молодая мама пришла в гимназию, то ее там приняли не очень приветливо.

"Я представилась, сказала, что вдова штурмана, который погиб. Так сложились обстоятельства, что мы переезжаем в Харьков, так дочь нужно устроить в школу. Она не может долго сидеть дома и смотреть, как мама плачет, ее нужно чем-то занять. Но директор сразу заявила, что мы пришли сюда посреди учебного года. И даже если бы она хотела нас принять, то у нее нет лишней парты и стула для дочери. Ну, можно посадить ее к кому-нибудь на колени в углу класса. Она так это и сказала! Добавила, что в законе об образовании не написано, что она обязана принимать детей военных или бойцов АТО", – говорит вдова.

Напомним, 25 сентября в Чугуеве Харьковской области упал самолет с курсантами, в результате чего погибли 26 человек.

Напомним, что эксперты завершили расшифровку "черных ящиков" самолета Ан-26.