В четверг, 1 октября, в очередной раз сорвано слушание по делу об убийстве публициста Олеся Бузины. На этот раз заседание не состоялось в связи с неявкой прокуроров.

Об этом сообщил в Фейсбук Артем Захаров - адвокат Валентины Павловны Бузины, матери убитого журналиста.

"Старший группы прокуроров – прокурор прокуратуры города Киева – на больничном. Здесь все понятно, бывает. А где вся остальная, созданная по обещанию генпрокурора Венедиктовой Валентине Павловне разобраться в ситуации, группа прокуроров Офиса генпрокурора? Всё, сдулись? Хайпанули и хватит? Некогда ходить в процессы? И уведомлять суд о неявке незачем? Ни слова, ни полслова", - написал юрист.

Он добавил, что так же жалко и беспомощно выглядит обещанное Венедиктовой расследование по делу о заказчиках и организаторах убийства Бузины, за которое с июня 2020 года отвечают прокуроры Офиса генпрокурора, осуществляющие процессуальное руководство.

"Как ни печально, но похоже задача этой прокуратуры - продолжать блокировать расследование и рассмотрение дела", - констатировал адвокат.

Ранее "Страна" рассказывала, как суд по делу об убийстве Бузины затягивают адвокаты убийц.

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