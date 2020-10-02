"Слуги" испугались ехать на Донбасс?

Фракция "Слуги народа" отказалась от ранее запланированной поездки на линию разграничения. Объяснений этому может быть много, но суть одна: "слуги" не хотят ехать на Донбасс, так как это может быть чревато их гибелью. В том числе – и в результате умышленного обстрела со стороны сепаратистов, целью которого будет уничтожение фракции и назначение новых выборов в парламент.

Правда, если рассматривать такой вариант в теории, то у "Слуги народа" еще найдется достаточно людей, чтобы завести их в Раду по партийным спискам, а на округах можно провести довыборы без перевыборов всего парламента. Но это частности.

Основная же суть все в том же страхе. "Слуги" боятся ехать на Донбасс и подвергать себя тому риску, которому подвергаются жители региона по вине политиков так до сих по не остановивших войну.

Вчера представитель России в Минской контактной группе Борис Грызлов заявил, что Украина перестала выполнять Минские соглашения. И хотя цитирование российского представителя без опровержений с украинской стороны могут приравнять к "использованию тезисов пропаганды страны-агрессора", по-другому в данном случае не получается: в Украине Грызлова никто не опроверг, да и крыть, как говорится, нечем.

Именно парламент является тем местом, где погибают все инициативы, направленные на выполнение Минских соглашений и установление мира. Безусловно, здесь не обходится без влияния Банковой, но именно депутаты Верховной Рады сейчас должны сделать шаг по урегулированию конфликта – назначить выборы на Донбассе. Без этих выборов и формирования на их основе легитимной власти в регионе дальнейшее продвижение в мирном процессе невозможно.

Но вместо назначения выборов парламент заблокировал их. И страх "слуг" перед поездкой на Донбасс объясняется тем, что именно они сегодня являются главными виновниками продолжения конфликта и угрозы того, что боевые действия возобновятся. Поэтому они предпочитают "карантинить" в своих киевских квартирах, обрекая жителей Донбасса на состояние войны еще в течение четырех лет.

Пожары в Луганской области: кто виноват?

На самом Донбассе сегодня идет другая война – с пожарами. И в этой войне тоже есть жертвы. Причем, как и в случае с военным конфликтом, украинская власть не хочет брать ответственность за них на себя.

Вчера сообщалось о том, что на подконтрольной территории Луганской области возникло полторы сотни очагов пожара. И одновременно с этим представители власти один за другим стали заявлять, что главная версия пожаров – обстрел лесов трассирующими пулями со стороны сепаратистов.

При этом никто даже не попытался сопоставить полторы сотни очагов по всей области с обстрелами, которые могли быть только в районе линии разграничения. Не говоря уже о том, что никто не вспомнил о том, что пожары начались не на линии разграничения, а пришли к ней из глубины контролируемой территории. Наконец, никто не упомянул, что на неподконтрольной территории тоже бушуют пожары.

Правда, следует отметить, что Владимир Зеленский в своем комментарии не стал придерживаться "сепаратистской" версии пожаров, сделав акцент на сложном с точки зрения погодных условий годе. Это ближе к истине, но это все же не вся истина. Потому что главная причина масштабных луганских пожаров (как ранее житомирских или харьковских) – тотальная неготовность страны к подобным стихийным бедствиям.

На сегодняшний день в Украине просто нет достаточного количества техники, способной быстро локализовать пожары и погасить их. Причем дело не только в бедности государства, но и в безалаберности и непрофессионализме чиновников высшего уровня последних шести лет, которые решают задачи "сегодня на сегодня", совершенно забросив стратегическое планирование.

Именно поэтому эпидемические службы восстанавливаются уже после начала эпидемии, а пожары приходится тушить так же, как полвека назад.

Учителей переведут на "стандарты НАТО"?

О таком же непрофессионализме можно говорить и в случае с новыми профессиональными стандартами, разработанными для педагогов. Их подготовили еще весной, но только сейчас они стали достоянием гласности через проект приказа Минэкономики. И ужаснули многих.

Конечно, в теории всем хотелось бы, чтобы украинские учителя свободно владели иностранными языками, досконально владели мимикой и жестами. И в рисовании идеальной картинки авторы проекта еще и недоработали – было бы неплохо, чтобы каждый украинский учитель заодно владел дипломом психолога. Был бы такой себе переход на "стандарты НАТО".

Однако в жизни все иначе. Если учитель математики будет свободно владеть иностранным языком, мимикой и жестами, то зачем ему вообще оставаться в Украине – чтобы получать меньше, чем пособие по безработице в некоторых европейских странах?

Поэтому авторы проекта просто не в ладах с реальностью. Хотя есть и иная версия – что они как раз с реальностью очень в ладах и хотят ее сделать еще более суровой. То есть ввести драконовские стандарты, а потом массово уволить учителей за несоответствие этим стандартам. Учитывая обязательства правительства по меморандуму с МВФ насчет сокращения школ, все это выглядит не так уж и безумно.

Но, будем надеяться, до такого все же не дойдет. А еще будем надеяться, что Минобразования перестанет заниматься постоянными реформами и хоть немного постоит на месте. Хотелось бы иметь хоть одно поколение украинцев, которое получит полное образование по единой системе обучения.

А финансирование, уходящее на разработку бесконечных реформ, найдется куда потратить. Может, хотя бы одну сельскую школу спасут от закрытия.

Коронавирус: есть ли шанс на отмену местных выборов?

Два последних дня принесли неутешительную статистику по заболеваемости коронавирусом, которая перепрыгнула через отметку в 4 тысячи и не собирается останавливаться. В связи с этим вновь поползли слухи о том, что местные выборы могут быть отменены, которые косвенно подтвердил главный санитарный врач Виктор Ляшко, заявивший в интервью, что локдаун (то есть жесткий карантин) может быть введен раньше 25 октября.

Теоретическую вероятность локдауна в ближайшие три недели действительно нельзя исключать, но, даже несмотря на это, вероятность отмены выборов равна нулю. Просто потому, что принимать такое решение некому.

Вообще-то его должна принимать Верховная Рада (возможно, с подачи СНБО). Но как раз в Раде нет такого количества депутатов, которые проголосовали бы за.

Прежде всего, из-за позиции "Слуги народа" и стоящего за ней президента. Иногда говорят о том, что рейтинги партии власти падают, и из-за этого выборы могут отменить. Но логики в этом нет. У провластной партии на данный момент нет ни одного депутата ни в одном местном совете, и, как бы не упали показатели "Слуги народа", они все равно будут выше нынешнего нуля.

Больше того, спустя полгода или год они будут еще ниже нынешних, поэтому нет ни одного шанса за то, что 250 провластных депутатов проголосуют за отмену выборов даже при самой критической ситуации с коронавирусом.

На этом, собственно, можно ставить точку, даже не добавляя, что проведение выборов также в интересах "Оппозиционной платформы – За жизнь", "За будущее", "Батькивщины" и даже "Голоса", несмотря на мизерный рейтинг последнего.

За отмену выборов может быть разве что партия Порошенко, которая пять лет назад была партией власти и пользовалась всеми преимуществами этого. Но два с лишним десятка депутатов этой фракции в парламенте погоду не сделают.

Анкара, Баку и Киев против всего мира?

Пока в Нагорном Карабахе продолжаются активные боевые действия между армиями Азербайджана и Армении, мир уже, в принципе, определился с тем, как относиться к этой войне. Вчера лидеры США, России и Франции опубликовали совместное заявление, в котором потребовали немедленно прекратить боевые действия и без всяких предварительных условий возобновить переговоры о политическом решении проблемы Карабаха.

Сказано четко и недвусмысленно. Можно не сомневаться, что такой же будет позиция ООН и абсолютного большинства государств мира. В данном конфликте нет интересов ни у Китая, ни у Германии, ни у Великобритании, а потому блокировать требования, высказанные Трампом, Путиным и Макроном, некому.

Это означает, что в оценке этой войны не будет никаких юридических особенностей: кто наступает, кто убивает – тот и виноват. Учитывая тот факт, что в данном случае боевые действия начал Азербайджан и он же пытается вести наступление, фактически это "заявление троих" направлено против Баку.

И именно такова позиция практически всего мира. Не поддерживает ее лишь стоящая за спиной Азербайджана Турция. Собственно ей, в первую очередь, и предназначалось послание руководителей трех держав.

Любопытно в этой ситуации будет проследить за дальнейшей эволюцией позиции Украины. Первоначально МИД сделал предельно нейтральное заявление в духе "нужно прекратить войну". А затем заявил о поддержке территориальной целостности Азербайджана, которая может быть восстановлена только путем военной операции в Карабахе.

То есть - поддержал боевые действия. Скорее всего - из-за темы Донбасса (не секрет, что в Киеве также "партия войны" надеется путем военного наступления разгромить "ДНР/ЛНР" и потому внимательно следить за событиями в Азербайджане). Правда, сделано это заявление было со многими оговорками ("не нужно повышать градус эмоций"), которые оставляют возможность, в случае необходимости, занять и другую позицию, более приближенную к духу заявлений России, Франции и США.