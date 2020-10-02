Апелляционный суд Брюсселя 1 октября постановил, что внебрачная дочь бывшего короля Бельгии Альберта II Дельфин Боэль отныне официально имеет право на титул принцессы. 51-летняя женщина возьмет фамилию своего отца - Саксен-Кобург-Гота.

Об этом сообщает бельгийский телерадиоканал RTBF.

Дети новоявленной принцессы Жозефин и Оскар тоже теперь имеют право на титулы принца и принцессы. А их именам будет предшествовать обращение "Его (ее) королевское высочество".

В январе этого года Альберт II признал, что является отцом Дельфин Боэль, которая более десяти лет доказывала родство с ним. Ее мать, баронесса Сибилл де Селис Лонгшам заявляла, что состояла в отношениях с Альбертом II около 18 лет - до того момента, как он стал королем.

В день отречения от престола Альберта II в 2013 году мать Дельфин Боэль дала интервью, в котором рассказала о своей связи с бывшим монархом и их общей дочери. После отречения Альберта II и, соответственно снятия с него иммунитета на неприкосновенность, Боэль смогла инициировать судебные разбирательства в отношении него.

Однако Альберт время не признавал родства. Лишь после того, как суд обязал его пройти ДНК-тест, пригрозив ему штрафом в пять тысяч евро в день в случае отказа, он согласился признать, что является отцом Дельфин Боэль.

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