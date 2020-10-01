Игорь Павловский, бывший помощник экс-депутата Верховной Рады Николая Паламарчука из фракции "Блок Петра Порошенко", подозреваемый в причастности к нападению на Екатерину Гандзюк, подтвердил, что заказчиком преступления был председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер. Об этом Павловский заявил на заседании Приморского районного суда Одессы.

Об этом сообщается в Фейсбук-группе "Кто заказал Катю Гандзюк?".

Как сказано в записи сообщества, Павловский на суде рассказал, что во время общения с Алексеем Левиным тот неоднократно упоминал, что именно Николаевич (то есть Мангер) заказал нападение на активистку. Однако тогла помощник нардепа не знал, кто такой Николаевич. В августе 2018 года, во время одной из очередных бесед с Левиным, Павловскому стало известно, что Николаевич - это Мангер.

Павловский также заявил, что он и его дочь неоднократно получали угрозы от Мангера. Именно поэтому 17 декабря 2019 года он дал суду ложные показания о непричастности к убийству Гандзюк Мангера и Левина.

В посте на Фейсбук также упоминается, что семью Гандзюк привлекли к участию в суде в Одессе в качестве потерпевших.

Следующее заседание по этому делу состоится 16 октября в 9:30 в Приморском районном суде города Одессы.

Ранее "Страна" сообщала, что Верховный суд вернул старое название улице в Херсоне, переименованной в честь Гандзюк.

Мы также писали, что летом суд арестовал Мангера и Левина до 18 октября без права залога.