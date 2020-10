Компания Google в последний день сентября презентовала свои технические новинки. Это два смартфона, последняя версия телеприставки Chromecast, колонка Nest Audio и операционная система для телевизоров Google TV.

Ролики о новинках опубликованы в Твиттере техногигианта.

На презентации был анонсирован выпуск сматрфонов Pixel 5 и бюджетного Pixel 4A с поддержкой сетей нового поколения 5G.

Pixel 5 имеет шестидюймовый дисплей, 128 гигабайт памяти, 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 765G и батарею емкостью 4080 миллиампер-часов. Также телефон (впервые в линейке Pixel) оснастили дополнительной широкоугольной камерой разрешением 16 мегапикселей.

Экран Pixel 4A 5G больше, чем у старшей модели (6,2 дюйма против 6 у Pixel 5), а процессор такой же: Snapdragon 765G. При этом, в отличие от Pixel 5, у него нет влаго- и пылезащиты и беспроводной зарядки, а также меньше емкость батареи. Зато есть порт для наушников, который убрали во флагманской модели.

Продажи Pixel 5 и Pixel 4A с 5G стартуют с 15 октября в девяти странах (Украины среди них нет). Pixel 5 будет стоить 699 долларов, Pixel 4A 5G - 499 долларов.

A water-resistant phone that creates quite a splash. The new #Pixel5 has 8 GB of RAM and wireless and reverse wireless charging to use with your Pixel Stand or to charge your Pixel Buds on-the-go.https://t.co/YYzCyiRlDR #LaunchNightIn pic.twitter.com/JB9NVMeWvK — Made By Google (@madebygoogle) September 30, 2020

На упомянутых телефонах будет доступна в тестовом режиме новая функция "Hold for Me", которая избавит пользователей от необходимости ожидать ответа оператора при звонках в службы поддержки или в другие подобные сервисы.

Работать функция будет следующим образом: при переводе звонка в службу поддержки в режим ожидания умный помощник Google Assistant возьмет на себя отслеживание ответа оператора, а пользователь сможет в это время заниматься своими делами. Когда ответ будет получен, телефон уведомит владельца об этом с помощью звукового сигнала или вибрации и уведомления на экране, а оператора голосовой помощник попросить подождать, чтобы пользователь успел дойти до телефона.

Новая умная колонка Nest Audio в линейке Google позиционируется как замена вышедшей еще в 2016 году Google Home. Она на 75% громче, чем Google Home, а звучание баса у нее на 50% лучше. Помимо этого, несколько колонок можно использовать для создания стереозвучания в одном помещении.

Стоимость Nest Audio составит 100 долларов. Устройство поступит в продажу 5 октября в 21 стране; Украины среди них нет.

Meet #NestAudio from Google.



With its woofer, tweeter, and tuning software, crisp vocals and powerful bass, #NestAudio delivers your music the way it should sound.#LaunchNightIn https://t.co/E75uqzHuGv pic.twitter.com/locTr9fB1D — Made By Google (@madebygoogle) September 30, 2020

Новая телевизионная приставка Chromecast получила одну из наиболее ожидаемых функций за все семь лет существования устройства - поддержку пульта управления. Небольшой пульт работает через ИК-порт и через Bluetooth, оснащен колесиком и девятью кнопками. Среди них есть отдельные кнопки для быстрого перехода на YouTube и на Netflix, а также кнопка Google Assistant. И нет сенсорной панели, которая раздражает некоторых владельцев Apple TV.

Chromecast может воспроизводить видео 4К с частотой 60 кадров в секунду, но не не может транслировать игры из облачного сервиса Google Stadia - хотя такая функция есть в старом Chromecast Ultra. Google, однако, обещает, что эта функция появится в первой половине 2021 года.

Новый Chromecast станет первым устройством, поддерживающим Google TV - новую надстройку над операционной системой Android TV, которая заменит приложение Google Play Movies & TV.

Новый Chromecast уже доступен в США по цене в 49,99 доллара, также его можно предзаказать в нескольких других странах (Украины пока в этом списке нет).

You asked, we listened–#Chromecast has a little help coming your way. And, it even comes in three different colors. Watch @YouTube and @Netflix and get help with just a press of the Google Assistant button.#LaunchNightIn https://t.co/E75uqzpThV pic.twitter.com/X2gW6RgvR3 — Made By Google (@madebygoogle) September 30, 2020

