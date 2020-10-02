Турция создает постоянную базу в Антарктике, проектом занимается супруга президента Эмине Эрдоган.

Об этом говорится в сообщении министра промышленности и технологий Турции Мустафу Варанка в Twitter.

"Мы создаем постоянную базу в Антарктике, где нас еще не было 4 года тому назад. Мы сняли документальный фильм о непростом путешествии по белому континенту", - написал министр.

Он сообщил, что проектом занимается супруга президента Турции Эмине Эрдоган. На прошлой неделе под ее патронатом в рамках фестиваля Teknofest в Газиантепе было проведено мероприятие, посвященное исследованию Антарктики, на котором представили документальный фильм, снятый в экспедиции на материк.

Ранее "Страна" сообщала, что Антарктиду из-за глобального потепления накрыло зеленым снегом.

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