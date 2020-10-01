Два журналиста французского издания Le Monde попали под артиллерийский обстрел во время удара азербайджанских военных в Нагорном Карабахе. Один из представителей СМИ в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает в Фейсбук Министерство иностранных дел Нагорно-Карабахской Республики.

Инцидент произошел в городе Мартуни, что на территории Гехаркуникской области в Армении. От обстрела пострадали Ален Кавали и Рафаэль Ягобзаде, а также двое армянских журналистов. Сопровождавший группу журналистов военный погиб.

Карабахские врачи прооперировали обоих французских граждан в медицинском центре Степанакерта. Состояние Алена Кавали оценивается как стабильно тяжелое, а Рафаэля Ягобзаде - средней тяжести.

Правительство Республики Арцах (другое название Карабаха) пообещало позаботиться о доставке раненых журналистов из Степанакерта в Ереван. По этому вопросу поддерживается связь с посольством Франции в Армении.

Ранее "Страна" рассказывала, что произошло на пятый день конфликта в регионе.

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