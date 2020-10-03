Сегодня 16-й лунный день в знак Зодиака Овен. Он характеризуется импульсивностью спонтанностью. Сегодня лучше отложить дела, которые требуют сосредоточенности, важные деловые переговоры. Сохраняется высокая вероятность конфликтов. Лишнюю энергию лучше направить на творчество, занятия спортом.

Вечер подходи для прогулок, романтических встреч и посиделок с друзьями.

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Овен (21.03 - 20.04)

Овны сегодня будут хороши во всем, что касается общения и взаимодействия с людьми. День подходит для того, чтобы помогать другим. К вечеру могут появиться какие-то хлопоты и неожиданные события, которые привнесут в вашу жизнь суету. Настроение может меняться в течение дня.

Телец (21.04 - 20.05)

Тельцам лучше отложить эмоции и сосредоточиться на конкретных делах. Вам придется приложить усилия, чтобы не ошибиться в деталях. Сегодня не исключены небольшие ссоры с родственниками или друзьями. Смягчить острые углы поможет ваше чувство юмора.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Близнецам сегодня удастся совершить какую-то выгодную сделку. Благоприятными будут деловые поездки. Вы сможете определиться насчет ближайших планов и разложить дела поп полочкам. При этом не исключено, что вы получите новость, которая заставит вас поволноваться.

Рак (22.06 - 22.07)

Раков ждет не самое простое начало дня. Выяснится, что вам придется решать какие-то старые дела или платить по старым счетам, в то время, как вы считали, что вопрос давно закрыт. Но ситуация будет выравниваться и к вечеру вы сможете расслабиться, занявшись любимым делом.

Лев (23.07 - 23.08)

Львов ждет в целом приятный день, полный удачных стечений обстоятельств. Вы обнаружите, что какие-то проблемы решились сами собой, без ваших усилий. У вас откроются глаза и вы увидите выход из непростой ситуации.

Дева (24.08 - 23.09)

У Дев день может пойти не по плану. Это может выбить вас из колеи. Но если унять волнение, то окажется, что ничего страшного не произошло. Сегодня хороший день для того, что помириться с кем-то, отпустить обиды. Ваше доброе расположение поможет избежать новых размолвок.

Весы (24.09 - 23.10)

У Весов многое сегодня будет зависеть от вашего расположения духа. Хорошее настроение увеличивает шансы на то, что суббота пройдет легко и позитивно. Сегодня вашим близким может понадобиться помощь и поддержка. Будьте осторожны с новыми знакомыми, есть риск обмануться.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Скорпионы сегодня смогут преодолеть все преграды. В этом им помогут единомышленники. Вы найдете общий язык и даже разные точки зрения не заставят вас конфликтовать. В целом день пройдет результативно и положительно.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Стрельцам хорошо сосредоточиться на важных делах и пренебречь пустяками. День может выбить вас из колеи из-за обострившейся эмоциональной чувствительности. Близкие могут не понимать вас, что заставит вас переживать и раздражаться.

Козерог (22.12 - 20.01)

Козероги сегодня могут оказаться в плену иллюзий. В таком состоянии лучше не давать обещаний, не принимать серьезные решения. Суббота может принести какие-то бытовые хлопоты, которые потребуют затраты времени и денег.

Водолей (21.01 - 20.02)

Водолеев ждет хороший день. Вы получите информацию, которая поможет вам принять важное решение. В этом вам также будет помогать интуиция. День благоприятен для общения с интересными вам людьми. В отношениях с любимыми наметятся положительные перемены.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Рыб ждет напряженный день. Зато он подарит что-то что вы давно искали и это принесет облегчение. Возможно недопонимание с окружающими, но со временем вы найдете верный тон и проблемы недопонимания уйдут.