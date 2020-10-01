Орнитолог из американского университета Северной Каролины Стивен Эмсли нашел на Антарктиде тела пингвинов, которым может быть до 5 тысяч лет.

Об этом сообщает The New York Times.

В январе 2016 года ученый Эмсли решил прогуляться у итальянской исследовательской базы на Антарктиде. Во время полета на вертолете он увидел тела нескольких пингвинов древней колонии Адели.

По его мнению, тела птиц смогли неплохо сохраниться на протяжении многих лет именно благодаря низким температурам на Антарктиде. Однако, в настоящее время из-за потепления в регионе они резко начали портиться.

Ранее "Страна" сообщала, что вокруг украинской научной станции в Антарктиде произошла ротация пингвинов.

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