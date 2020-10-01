Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с представителями СМИ в рамках рабочей поездки в Ровенскую область назвал причину роста заболеваемости Covid-19. Он обвинил в этом политический цирк, начавшийся из-за приближения местных выборов.

Общение с журналистами состоялось в недостроенном универсальном спортивном зале Областной специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва на территории Шпановского сельского совета. Видео брифинга опубликовано в Фейсбук Офиса президента.

По словам главы государства, весной Украина была в лидерах по низким показателям заболеваемости. Но затем началась предвыборная кампания.

"Мы видим социологию, какое влияние имеет эта политическая эйфория, этот политический цирк. Они (политики - Ред.) хотят нравиться всем людям, которые живут в том или ином городе, населенном пункте. Но сейчас мы видим более четырех тысяч больных коронавирусом. Это игрушки, которые более чем на тысячу процентов увеличили количество больных", - заявил Зеленский.

Он добавил, что жесткий карантин сбил первую волну коронавируса.

Смотрите упомянутый фрагмент с 9:00

Ранее "Страна" писала, что в Италии тоже фиксируют рекордный прирост больных, хотя там нет "политической эйфории" перед местными выборами.

Жесткую изоляцию из-за вспышки заражений вернула и испанская Ибица, где пока не предвидится выборов и нет политического цирка.