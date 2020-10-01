США решили укрепить свое военное присутствие в Восточном Средиземноморье. На греческой базе Суда-Бей на Крите они разместят огромную новую экспедиционную морскую базу USS Hershel "Woody" Williams.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Greek Reporter, о базировании судна на Кипре объявил госсекретарь Майк Помпео во время визита в Грецию.

Корабль длиной более 230 метров был заложен в 2016 году и введен в эксплуатацию весной. На нем могут одновременно разместиться четыре вертолета, также он может запускать беспилотные средства и имеет системы управления и контроля. На судне имеются ангар, ремонтные и жилые помещения для нескольких сотен человек персонала.

"Это буквально идеальный выбор на фоне стратегического расположения объекта. И это символичное оборонное партнерство, которое будет продолжать расширяться и расти", - сказал Помпео в Греции.

Помпео добавил, что сотрудничество в области безопасности с Грецией "особенно важно, поскольку Россия продолжает дестабилизировать регион, особенно в Ливии".

Он отметил, что он и премьер Греции также договорились изучить более тесное сотрудничество для преодоления вызовов, которые ставит Россия.

Что касается военно-морской базы Суда-Бей, то сейчас она служит логистическим центром для 6-го флота США в регионе.

Объявление о базировании корабля прозвучало на фоне спора Греции с Турцией по поводу бурильных работ в Средиземном море.

Ранее "Страна" сообщала, что ВМС США приняли на вооружение новый ракетный эсминец "Дельберт Блэк".