В пятницу, 2 октября, церковь вспоминает благоверного князя Игоря Ольговича. Это значит, что сегодня отмечают именины Игори, названные в честь этого святого.

Читайте, кем был князь Киевский и Черниговский, что означает "Игорь" и какой характер приписывают обладателям этого имени. Также мы собрали короткие поздравления и красивые открытки с именинами.

Значение имени и характер

Имя Игорь происходит от скандинавского "Ингвар" - это бог плодородия. Оно переводится, как "воинственный", "охраняющий Бога".

Игорям приписывают живой, деятельный характер. Иногда они бывают упрямы и неуступчивы. Легко сходятся с людьми, но также легко расстаются. Не любят необязательных людей.

В детстве это непоседливые мальчишки, которым хорошо дается учеба, особенно математика. Могут увлекаться спортом и добиться таким определенных достижений.

Считается, что самых больших успехов Игори добиваются уже в старшем возрасте. Обычно добиваются всего собственным трудом.

Пользуются успехом у женщин, поскольку весьма обаятельны. В браке стремятся быть лидерами и навязать свое мнение второй половине, любят детей, не терпят измен.

Кто такой князь Игорь Ольгович

Князь Черниговский Игорь жил в XII веке во время раздора и междоусобиц в Киевской Руси. При крещении он получил имя Георгий.

После того, как он не без убийств занял киевский престол, киевляне подняли смуту и натравили на него правителя Изяслава Мстиславовича, который заточил князя в темницу.

Во время заключения князь переосмыслил свою жизнь и решил отказаться от власти и кровопролитной борьбы за нее. Выйдя он принял монашеский постриг и оставил прежнюю жизнь, выбрав себе новое имя - Гавриил.

Однако народ решил отомстить захватчику и в 1147 году, когда он молился в храме во время литургии, его выволокли и жестоко убили.

По преданию, во время похорон над храмом возник столб света и послышались раскаты грома, что приняли за знак святости раскаявшегося правителя. Его мощи перенесли в Чернигов.

Святому Игорю молятся в сложных жизненных обстоятельствах, при предательстве, когда просят мира, спокойствия, исцеления от болезней.

Открытки, картинки и поздравления

Желаю всяких благ, здоровья, счастья и удачи. С днем Игоря!

Пусть ангелы тебя хранят и берегут.

Плохого человека Игорем не назовут.

Даже, если будет трудно, ты зови меня на помощь.

Для такого человека ничего почти не жалко.

С днем Игоря!

С именинами тебя,

пусть во всем везет всегда!

Игорь, пусть все сбывается даже лучше, чем ты представлял!

Желаю, чтобы каждый день был повод для радости! С именинами!