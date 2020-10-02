В пятницу, 2 октября, церковь вспоминает благоверного князя Игоря Ольговича. Это значит, что сегодня отмечают именины Игори, названные в честь этого святого.
Читайте, кем был князь Киевский и Черниговский, что означает "Игорь" и какой характер приписывают обладателям этого имени. Также мы собрали короткие поздравления и красивые открытки с именинами.
Значение имени и характер
Имя Игорь происходит от скандинавского "Ингвар" - это бог плодородия. Оно переводится, как "воинственный", "охраняющий Бога".
Игорям приписывают живой, деятельный характер. Иногда они бывают упрямы и неуступчивы. Легко сходятся с людьми, но также легко расстаются. Не любят необязательных людей.
В детстве это непоседливые мальчишки, которым хорошо дается учеба, особенно математика. Могут увлекаться спортом и добиться таким определенных достижений.
Считается, что самых больших успехов Игори добиваются уже в старшем возрасте. Обычно добиваются всего собственным трудом.
Пользуются успехом у женщин, поскольку весьма обаятельны. В браке стремятся быть лидерами и навязать свое мнение второй половине, любят детей, не терпят измен.
Кто такой князь Игорь Ольгович
Князь Черниговский Игорь жил в XII веке во время раздора и междоусобиц в Киевской Руси. При крещении он получил имя Георгий.
После того, как он не без убийств занял киевский престол, киевляне подняли смуту и натравили на него правителя Изяслава Мстиславовича, который заточил князя в темницу.
Во время заключения князь переосмыслил свою жизнь и решил отказаться от власти и кровопролитной борьбы за нее. Выйдя он принял монашеский постриг и оставил прежнюю жизнь, выбрав себе новое имя - Гавриил.
Однако народ решил отомстить захватчику и в 1147 году, когда он молился в храме во время литургии, его выволокли и жестоко убили.
По преданию, во время похорон над храмом возник столб света и послышались раскаты грома, что приняли за знак святости раскаявшегося правителя. Его мощи перенесли в Чернигов.
Святому Игорю молятся в сложных жизненных обстоятельствах, при предательстве, когда просят мира, спокойствия, исцеления от болезней.
Открытки, картинки и поздравления
Желаю всяких благ, здоровья, счастья и удачи. С днем Игоря!
Пусть ангелы тебя хранят и берегут.
Плохого человека Игорем не назовут.
Даже, если будет трудно, ты зови меня на помощь.
Для такого человека ничего почти не жалко.
С днем Игоря!
С именинами тебя,
пусть во всем везет всегда!
Игорь, пусть все сбывается даже лучше, чем ты представлял!
Желаю, чтобы каждый день был повод для радости! С именинами!