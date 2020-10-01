В Харькове вечером 1 октября городской апелляционный суд завершил рассмотрение апелляций на избрание меры пресечения в виде содержания под стражей всем 15 подозреваемым в нападении на автобус с членами организации "Патриоты за жизнь" в Харьковской области. Суд отказался выпустить националистов из-под стражи.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу Харьковского апелляционного суда.

"Коллегия судей рассмотрела апелляционные жалобы защиты всех подозреваемых. Жалобы оставлены без удовлетворения, определения следственного судьи об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без залога - без изменения", - отметили в суде.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, как националисты из "Нацкорпуса" атаковали под Люботином автобус и жестоко расправились с его пассажирами.

По горячим следам полиция задержала нападавших. Через три дня после атаки все задержанные были арестованы судом.