Совет ЕС дополнил список индивидуальных санкций против лиц и организаций, подрывающих целостность и суверенитет Украины, двумя физическими и четырьмя юридическими лицами, которые были причастны к строительству Крымского моста.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на "Официальный журнал" ЕС.

В обновленный санкционный список вошли Александр Ганов, генеральный директор "Гранд Сервис Экспресс", и Леонид Рыженькин, замгендиректора инфраструктурных проектов компании "Стройгазмонтаж".

Под санкции также подпали "Ленпромтранспроект", Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск, Крымская железная дорога, Крымская первая страховая компания.

Уточняется, что компания Ганова осуществляет железнодорожное сообщение с Крымом. Предприятие, где работает Рыженькин, курировало строительство Крымского моста, отмечается в публикации.

Компании АО "Ленпромтранспроект", АО "Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск", Федеральное государственное унитарное предприятие "Крымская железная дорога", "Крымская первая страховая компания", согласно опубликованному документу, "принимали участие в проекте соединения железнодорожной инфраструктуры незаконно аннексированного Крыма и России".

В частности, компания АО "Ленпромтранспроект" "разрабатывала железнодорожные подходы к мосту над Керченским проливом и осуществляла архитектурный контроль в ходе строительства" Крымского моста. АО "Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск" предоставляла "инжиниринговые услуги". Федеральное государственное унитарное предприятие "Крымская железная дорога" является "владельцем и оператором железнодорожных путей" на мосту. Крымская первая страховая компания "обеспечивала страхование моста над Керченским проливом", разъясняется в документе.

"Настоящий регламент вступает в силу в день его публикации", - говорится в постановлении.

Совет принял решение по письменной процедуре. Ограничительные меры, предусмотренные индивидуальными санкциями, вводят запрет на поездки в ЕС и замораживание финансовых активов в Евросоюзе.

Индивидуальные санкции ЕС в отношении лиц и организаций, которые "подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", были впервые введены 17 марта 2014 года.

Кроме того, в качестве реакции на события в Украине ЕС принял экономические санкции в отношении определенных секторов российской экономики и ограничительные меры "в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя".

"Список лиц и организаций, подпадающих под действие санкций, постоянно пересматривается и периодически обновляется Советом", - отмечают в Брюсселе.

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