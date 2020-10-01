Премьера Словении Янеза Яншу обвинили в коррупции. Если его вина будет доказана, то главе правительства грозить несколько лет тюрьмы за аферу в сделках с землей и недвижимостью. Об этом пишет Večer.

"Янша обвиняется в том, что приобрел в 1992 году земельный участок в долине Трента в Альпах и продал в 2005-м, когда был премьером в первом мандате, за сумму около €131 тысяч, что в девять раз больше цены, по которой его приобрел. Затем покупатель - сотрудник компании Eurogradnja - продал земельный участок за €146 тысяч другой компании - Imos, а та, в свою очередь, продала премьеру трехкомнатную квартиру в центре Любляны за €236,1 тысяч", - говорится в сообщении.

Уточняется, что участок был переоценен при сделках как минимум на €100 тысяч. Кроме премьер-министра в списке обвиняемых также два директора предприятий, которые участвовали в сделках с недвижимостью.

Известно, что Янша ранее дважды становился премьером (в 2004–2008 и 2012-2013 годах).

Между вторым и третьим сроком на посту главы правительства он уже был осужден на два года тюрьмы за коррупцию. Но Конституционный суд отменил приговор и Янша вышел на свободу. В марте 2020 года снова стал премьером.

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