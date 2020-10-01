Первый заместитель фракции "Слуги народа" в парламенте Александр Корниенко сообщил, что подхватил коронавирус.

В соцсети Фейсбук лидер партии "Слуга народа" подробно рассказал, как он себя чувствует.

По словам нардепа, ему довольно долго не могли поставить точный диагноз.

"Симптомов, кроме температуры, у меня не было. Но сразу, как только она поднялась, сделал и экспресс-, и ПЦР-тесты. Оба не показали результата. Между тем я обратился к пульмонологу, у меня обязанность обращаться к нему в таких случаях. Мне сделали КТ с выводом "похоже на ковид-19", после чего я сразу самоизолировался. Три дня я находился в состоянии "ковида Шредингера". Какие-то симптомы похожи: хуже с обонянием и вкусами. Каких-то вообще нет, например кашля. С одной стороны, мерило правды - тест, а он отрицательный. С другой, на КТ картина похожа", - поделился подробностями Корниенко.

Поскольку ИФА-тест на антитела смысла делать в первый день не было, то это исследование депутат провел позже, и его результаты стали известны только 1 октября. Оно показало наличие антител - то есть заражение коронавирусом.

"Поэтому, если вы окажетесь в подобной ситуации, то лучше исходить из "презумпции коронавируса" и самоизолироваться", - посоветовал политик.

Он добавил, что состояние у него стабильное, показаний к госпитализации нет и что он получает необходимое лечение.

В конце поста он призвал украинцев быть осторожными и соблюдать положенные правила безопасности.

Ранее "Страна" сообщала результаты теста на коронавирус жены Порошенко (у самого экс-президента подтвердился Covid-19).

Мы также рассказывали о заражении еще одной "слуги народа" - нардепа Татьяны Грищенко.