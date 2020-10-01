Министерство здравоохранения Польши ввело ограничения в более 50 регионов страны в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. В течение последних суток в Польше установлен новый антирекорд по количеству выявленных заражений - диагноз Covid-19 подтвержден почти у 2 тысяч человек. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Уточняется, что в "красной зоне" оказался город Сопот, в "желтой" - города Гданьск, Щецин и Кельце. Сложная ситуация складывается и в Варшаве.

Степень жесткости ограничений зависит от количества подтвержденных случаев заражения на 10 тыс. человек в течение двух недель - если шесть и меньше, что регион попадает в "зеленый" (безопасный) список, если от шести до 12 - то в "желтый", а если более 12 - то в "красный".

Ранее "Страна" писала о том, что в Италии нашли рекордное число новых случаев заражения коронавирусом c апреля.

Также мы сообщали, что за сутки коронавирус обнаружили у почти сотни украинских армейцев и почти двух сотен правоохранителей.