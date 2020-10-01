По состоянию на 19:00 четверг, 1 октября, количество погибших в результате бушующих в Луганской области пожаров составляет 11 человек.

В больницы для оказания помощи доставлены 17 пострадавших с ожогами и отравлением угарным газом. Такие данные приводятся на сайте Офиса генпрокурора.

"Общее количество пострадавших, погибших и размер убытков, причиненных пожарами, устанавливаются", - отмечено в сообщени.

Напомним, 30 сентября в Луганской области зафиксировано 146 пожаров. В данный момент локализовано и ликвидировано 116 из 146 пожаров, на 30 участках возгорания работают подразделения спасателей. По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, охваченная огнем, составляет более 11 тыс га.

Ранее "Страна" писала о том, что из-за пожаров в Луганской области загорелся пункт пропуска "Станица Луганская".

Также мы сообщали, что Аваков и Нацполиция рассматривают версию умышленного поджога.