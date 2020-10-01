По факту бущующих в Луганской области пожаров правоохранители открыли семь уголовных дел. Устанавливаются причины возгорания лесных массивов и жилого сектора близлежащих населенных пунктов. Об этом сообщается на сайте Офиса генпрокурора.

Следствие рассматривает четыре основные версии возникновения масштабных пожаров на Луганщине:

обстрелы незаконными вооруженными формированиями с неподконтрольной органам госвласти территории Луганской области,

умышленный поджог,

самовозгорание травы и леса вследствие погодных условий,

неосторожное обращение с огнем

По данным следствия, 30 сентября 2020 в Луганской области зафиксировано 146 пожаров, тушение которых осложнилось погодными условиями и сильным ветром. Сейчас локализовано и ликвидировано 116 пожаров, на 30-ти участках возгорания работают подразделения спасателей. По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, охваченная огнем, составляет более 11 тыс гектаров.

Фото: gp.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что в Станице-Луганской горит улица и взрываются боеприпасы.

Также мы сообщали, что Зеленский не стал связывать пожары в Луганской области с обстрелами сепаратистов.