Адвокат директора коммунального предприятия "Пуща-водица" Евгения Егорова Артем Захаров прокомментировал обыски, проведенные у подзащитного в связи с делом о незаконном проживании генерального прокурора Ирины Венедиктовой на госдаче.

Комментарий юрист дал корреспонденту "Страны".

Как сообщал журналист Владимир Бойко, обыск инициировала сама Венедиктова, а его задачей была зачистка компроментирующих генпрокурора документов. В частности, фиктивного договора, на основании которого Венедиктова въехала в особняк, не имея на это никакого права.

Кроме того, по сведениям Бойко, следователи должны были изъять документы, где сказано, сколько Венедиктова должна платить за аренду, и не допустить их попадания в НАПК. Потому как она платит на 100 тысяч меньше, чем указано в бумагах.

"Дело в отношении Егорова - незаконное. В свое время единственная цель привлечения Егорова к ответственности была - это надавить на него, чтобы получить заведомо ложные показания о якобы совершенных Ренатом Кузьминым (бывший первый заместитель генпрокурора, а ныне - народный депутат "ОПЗЖ" - Ред.) преступлениях. В отношении Егорова требовали эти показания, и за отказ давать их его привлекли к уголовной ответственности и собиралась избрать меру пресечения в виде содержания под стражей. Это человек в уважаемом возрасте с хронической астмой", - сказал "Стране" Захаров.

Адвокат подтвердил, что в четверг на фоне коррупционного скандала с проживанием Венедиктовой в государственной резиденции был проведен обыск в комплексе отдыха "Пуща Водица".

"По нашей информации, обыск проведён по уголовному производству, которое было зарегистрировано вчера - 30 сентября. Обыск проведён центральным аппаратом ГБР. Были изъяты исключительно документы, которые содержат фактически подпись Венедиктовой. То есть договоры, согласие на персональные данные при заключении договора, заявления Венедиктовой и данные об оплате, в том числе платежные документы. ГБР на сегодняшний день фактически подчиняется Венедиктовой, она занимала должность руководителя, а процессуальное руководство за центральным аппаратом ГБР осуществляют именно подчиненные Венедиктовой", - сообщил представитель интересов Егорова.

По его мнению, это выглядит как зачистка доказательств совершения противоправных действий самой Венедиктовой.

"Мы не знаем ни фабулы уголовного дела, ни в отношении кого оно зарегистрировано, ни для чего проводятся расследования. Соответственно с правилами подследственности, ГБР не имеет права проводить досудебное расследование в отношении генпрокурора Ирины Венедиктовой. В соответствии с ее должностью, расследование должно проводить Национальное антикоррупционное бюро. А раз подчинённые Венедиктовой и руководимые ее прокурорами следователи ГБР изымают полностью документы, то это свидетельствует не о целях уголовного производства и выполнении задач, а о том, чтобы зачистить доказательства противоправных действий", - уверен Захаров.

Ранее "Страна" приводила подробности скандала с незаконным проживанием Венедиктовой в резиденции президента.

Мы также сообщали, что генпрокурор решила съехать оттуда.