В Италии за прошедшие сутки был зафиксирован рекордный с апреля показатель суточного прироста случаев коронавирусной болезни. Covid-19 подтвердился у еще 2 548 человек.

Об этом гласит информация, обнародованная в четверг, 1 октября, пресс-службой Управления гражданской обороны Италии.

По данным ведомства, за сутки 30 сентября, было выявлено на 697 новых случаев коронавируса меньше, чем днем ранее. За сутки скончались 24 пациента, 1140 человек выздоровели.

Как гласит информация на независимом статистическом сайте Worldometers, всего в Италии за время пандемии коронавирусной болезни было выявлено 317 409 случаев Covid-19, 35 918 пациентов скончались.

Тем временем в Украине сегодня был установлен новый антирекорд по суточному приросту случаев коронавируса. Covid-19 подтвердился у 4 069 человек.

Ранее мы писали, что в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Украине власти ужесточили карантин в ряде областных центров.