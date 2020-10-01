Власти Словении отменили необходимость соблюдать въезжающим в страну украинцам двухнедельную самоизоляцию. Тем не менее, туристы для получения разрешения на въезд должны предоставить отрицательный тест на коронавирус.

Об этом в четверг, 1 октября, информирует пресс-служба посольства Украины в Словении.

Так, 30 сентября правительство Словении утвердило изменения в предыдущее постановление о пересечении границы страны.

"С 1 октября разрешается въезд в Словению без прохождения 10-дневного карантина гражданам из третьих стран (в том числе Украины) при наличии отрицательного результата теста на COVID19 - не позднее чем за 48 часов, сделанного в учреждениях или организациях в странах ЕС, Шенгенской зоны, Словении или тех, которые Институт микробиологии и иммунологии Словении и Национальная лаборатория Словении по охране здоровья признали надежными, и которые есть в перечне Национальной лаборатории", - сообщили в посольстве.

Список учреждений, где можно сделать тест на коронавирус, указан по ссылке.

Ранее мы писали, что с 1 октября и до конца осени украинцам можно въезжать на территорию Болгарии при наличии справки об отрицательном результате теста на коронавирус методом ПЦР.

Также "Страна" сообщала, что в Украине второй день подряд фиксируют антирекорд по суточному приросту больных Covid-19.