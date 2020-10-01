В пятницу, 2 октября, в Украине дожди пойдут на спад. Синоптики прогнозируют небольшие кратковременные дожди, грозы. В западных областях осадки будут умеренные, а в Карпатах ночью - значительные дожди. На востоке обещают сухую и солнечную погоду. Ветер ожидается юго-восточный, 7-12 м / с. В восточных областях местами порывы 15-20 м / с. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ближайшей ночью температура воздуха составит +8-13 градусов. В дневные часы +14-19, в южных регионах прогреется до +22. В Карпатах ночью и днем +5-10 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что синоптик рассказала, жителям каких регионов Украины завтра не понадобится зонт.

Также мы сообщали, что какой погода будет в октябре, в Киеве ждут похолодание, в Одессе - солнечно, а во Львове - дожди.