К уже утвержденным Госкомиссией по ТЭБ и ЧС карантинным ограничениям в городах "красной" зоны Тернополе и Каневе, которые вступают в силу с 5 октября, власти добавили дополнительные, среди которых ограничения на пассажирские перевозки и запрет на работу кинотеатров.

Об этом в четверг, 1 октября, в своем телеграм-канале сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов.

Так, в Каневе Черкасской области с понедельника, 5 октября, будут установлены ограничения на регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным, железнодорожным, городским электротранспортом в городском сообщении, за исключением перевозок легковыми автомобилями (не более пяти человек, включая водителя, без учета лиц до 14 лет), а также служебными или арендованными автомобилями предприятий и учреждений при условии применения водителем и пассажирами средств индивидуальной защиты, с количеством пассажиров не превышающим количество мест для сидения и исключительно по маршрутам, о которых проинформированы не менее чем за два дня органы Национальной полиции.

Кроме того в Каневе ограничивается посадка пассажиров в транспорт пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения.

Также ограничивается прием посетителей заведениями культуры, кинотеатрами, заведениями общественного питания, торгово-развлекательными центрами и другими заведениями развлекательной деятельности, спортзалами, фитнес-центрами и заведениями торгового и бытового обслуживания населения, кроме заведений торговли продуктами питания, топливом, средствами гигиены, аптек и ветеринарных аптек, заведений торговли кормами, пестицидами и агрохимикатами, семенами и посадочным материалом.

В то же время, в Каневе смогут принимать посетителей учреждения банковской и страховой деятельности, медицинской и ветеринарной практики, автозаправочные комплексы, станции технического обслуживания и ремонта транспортных средств. Разрешен прием посетителей компаниями, осуществляющими техническое обслуживание регистраторов расчетных операций, деятельность по ремонту компьютеров, бытовых выборов и предметов личного потребления, а также объектов почтовой связи. Также продолжать работу в условиях карантинных ограничений могут субъекты торговой деятельности и деятельности по предоставлению услуг общественного питания с применением адресной доставки заказа.

Немчинов добавил, что в Каневе ограничивается посещение получателями социальных или реабилитационных услуг учреждений и заведений, предоставляющих социальные или реабилитационные услуги семьям, лицам, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах (временное, дневное пребывание), кроме учреждений и учреждений, оказывающих социальные услуги экстренно (кризисно), центров учета бездомных, мобильных бригад социально-психологической помощи, социального патрулирования.

В Тернополе с 5 октября ограничивается посадка пассажиров в транспорт пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения, а также устанавливаются ограничения работы субъектов хозяйствования и социальных учреждений, аналогичные установленным в Каневе.

Напомним, сегодня Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций определила новое карантинное зонирование, которое начнет действовать с 5 октября.

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