Информация о том, что Турция перебросила в Азербайджан сотни сирийских наемников, соответствует действительности. Ее подтвердил представитель министерства обороны США, передает "Арменпресс" со ссылкой на Sky News Arabia.

"Информация о том, что сотни сирийских наемников были перевезены десятками рейсов между Турцией и Азербайджаном, подтверждается", - сказал представитель Пентагона.

Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе резко обострилась ситуация между двумя странами Закавказья - Арменией и Азербайджаном. "Страна" разбиралась, почему это произошло.

Также мы писали о главных итогах четвертого дня новой войны. Конфликт остался позиционным, и, не смотря на то, что наступательный пыл Азербайджана угас, бои все еще идут ожесточенные и разрушительные.

Ранее "Страна" сообщали, что Минобороны Армении заявил о сбитом армией Карабаха вертолете Азербайджана.