82-летний актер и эстрадный певец Вахтанг Кикабидзе возглавил список оппозиционной партии политика Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" (ЕНД) на парламентских выборах в Грузии 31 октября.

Об этом в четверг, 1 октября, информирует РИА Новости.

По информации журналистов, ЕНД подало в Центризбирком документы на регистрацию своего партийного списка всего за три минуты до истечения срока.

"Это наш общий выбор, так как Кикабидзе является символом патриотизма и неподкупности", - заявила одна из лидеров партии Тина Бокучава.

Стоит отметить, что артист ранее не появлялся на политической арене. До него партию ЕНД возглавлял политик, глава исполкома украинского Нацсовета реформ Михаил Саакашвили. Сейчас же он остается ее неформальным лидером.

Всего по данным ЦИК Грузии, заявку на участие в выборах подали 58 политических партий и два предвыборных блока.

Ранее мы писали, что партия "Единое национальное движение" и объединение "Сила в единстве" решили выдвинуть экс-президента страны Михаила Саакашвили на пост премьер-министра в случае победы на предстоящих парламентских выборах.

Ранее мы грузинский политик заявлял, что уже включился в парламентскую предвыборную кампанию в Грузии. Однако при этом он продолжит исполнять свои обязанности главы исполкома Нацсовета реформ.