В охваченной пожарами Луганской области местные власти и спасатели собираются эвакуировать жителей села Александровка, поскольку ветер развернул огонь в сторону этого населенного пункта. О том, как развиваются события на месте бедствия корреспонденту "Страны" рассказал глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

"Пошел огонь на Смоляниново, мы отбили. Сейчас разворачивает ветер на Александровку. Будем пробовать отбивать Александровку, но на всякий случай будет объявлять эвакуацию. Сейчас работают три самолета и вертолет. Сейчас в Харькове заправляется еще один вертолет. Пока подтвержденные девять жертв. Сегодня до конца дня будет сильный ветер, завтра он будет уменьшаться", - рассказал об обстановке на месте пожаров Гайдай.

Ранее "Страна" писала о том, что в Станице-Луганской горит улица и взрываются боеприпасы.

Также мы сообщали, что Зеленский не стал связывать пожары в Луганской области с обстрелами сепаратистов.