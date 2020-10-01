Власти Калифорнии собираются разработать план возмещения ущерба чернокожим потомкам рабов в соответствии с новым законом, подписанным в среду губернатором Гэвином Ньюсомом. Это сделает ее первым штатом, предпринявшим действия, чтобы исправить историческую ошибку - притеснение чернокожих.

Об этом сообщает телеканал ABC.

Согласно закону, будет создана рабочая группа из девяти человек для разработки предложений о выплате государством репараций чернокожим, о форме компенсаций и категориях людей, имеющих право на их получение. Пятерых членов группы назначит губернатор, а остальных - Законодательное собрание штата. Как минимум один член группы должен быть экспертом в области гражданских прав.

Группа должна провести свое первое заседание не позднее 1 июня 2021 года и представить свои рекомендации Законодательному собранию штата через год после первого заседания.

"Речь идет не только о Калифорнии, но и о том, чтобы повлиять на остальную часть страны", - сказал Ньюсом сразу после подписания законопроекта.

Интересно, что в Калифорнии никогда не существовало санкционированной правительством системы рабства. Но в штате разрешалось белым привозить своих рабов в Калифорнию. А законодательное собрание региона приняло закон, по которому беглых рабов арестовывали и возвращали владельцам.

В новом законе не говорится, что репарации должны быть денежными. Они могут также включать оплату обучения в вузах или инвестиции в районы, где чернокожие люди сталкиваются с неравенством.

В США уже есть прецеденты выплаты репараций. Правительство страны частично профинансировало немецкие репарации жертвам Холокоста после Второй мировой войны. А в 1988 году федеральное правительство учредило программу репараций для американцев японского происхождения, которые содержались в концентрационных лагерях во время Второй мировой войны.

Тема компенсаций за рабство обсуждается в США на протяжении десятилетий. Предложение изучить возможность выплат потомкам чернокожих рабов впервые было внесено в Конгресс в 1989 году. Его так и не приняли. Тема вновь вошла в повестку дня после массовых протестов против расизма, вспыхнувших после убийства чернокожего полицейскими.

Как писала "Страна", стремление покаяться за рабство иногда принимает в США противоречивые формы. Например, летом белые полицейские омыли ноги чернокожим пасторам и извинились за расизм.