В четверг, 1 октября, в Луганской области продолжают тушить масштабные пожары на линии разграничения. С 30 сентября горит лес, сухая трава и камыши (всего спасатели зафиксировали 146 пожаров). Ситуацию усугубил ураганный ветер до 28 м/с, который быстро распространил огонь на площадь порядка 11 тысяч гектаров.

Из-за огня прекратил работу единственный в Луганской области пункт пропуска на линии разграничения - КПВВ "Станица-Луганская". Сообщается о жертвах, более сотни человек эвакуированы.

Собрали информацию, что происходит в Луганской области к вечеру 1 октября.

Что происходит к вечеру 1 октября

Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай рассказал "Стране" о ситуации с пожарами в Луганской области на вечер 1 октября.

"Пошел огонь на Смоляниново, мы отбили. Сейчас разворачивает ветер на Александровку. Будем пробовать отбивать Александровку, но на всякий случай будем объявлять эвакуацию. Сейчас работают три самолета и вертолет. Сейчас в Харькове заправляется еще один вертолет. Пока подтвержденные девять жертв. Сегодня до конца дня будет сильный ветер, завтра он будет уменьшаться", - рассказал Гайдай.

Пожары в Луганской области. Фото: Страна

По данным полиции Луганской области, вечером продолжалось тушение масштабных пожаров в Новоайдарском, Старобельском и Станично-Луганском районах. По предварительным оценкам ориентировочная площадь горения составляет около 11 тыс. гектаров. Об этом сообщила пресс-секретарь полиции региона Татьяна Погукай.

Перекрыто движение в Нижне-Ольховой Станично-Луганского района и поселке Станица Луганская. Полиция круглосуточно патрулирует эти населенные пункты, чтобы оказать помощь и не допустить мародерства.

Удалось не допустить распространение огня на объекты" Северодонецкого азота" и магистральную газораспределительную станцию.

По данным ГСЧС, вечером продолжали тушить более 30 пожаров. Со вчерашнего дня удалось ликвидировать 116 очагов. Наиболее сложная обстановка сложилась вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов, где в зону поражения попал 31 населенный пункт.

В настоящее время распространение огня в сторону Северодонецка нет.

В связи с возможным распространением огня на с. Александровка направлено два автобуса для проведения эвакуации жителей в случае необходимости (около 100 человек).

Пожары в Луганской области. Фото: ГСЧС

В связи с пожаром полностью прекращена работа КПВВ "Станица-Луганская" - до стабилизации ситуации. В Луганской облгосадминистрации обнародовали видео с блокпоста где пламя уничтожило модуль Международного комитета Красного Креста и павильон для ожидания.

По данным Восток SOS в Станице находятся порядка 45 человек, которые застряли, поскольку не смогли пересечь КПВВ.

Также мы уже сообщали, что сегодня утром на этом КПВВ фиксировали детонацию боеприпасов. Речь видимо взрывах мин, которые установлены вокруг пункта пропуска.

Жертвы и разрушения

По состоянию на 19:00 1 октября количество погибших, по данным Офиса генпрокурора, составляет 11 человек (из них 1 работник лесхоза), 17 пострадавших с ожогами и отравлением угарным газом доставлены в медучреждения.

Эвакуированы 120 человек: с. Муратово - 35 человек (размещены в пгт Новойдар в школе и больнице), с. Вороново - 40, с. Сиротино - 25 с. Осколоновка - 20.

По предварительной информации огнем повреждено 423 здания (Вороново - 79, Сиротино - 200, Метелкино - 30 Муратово - 65, Капитаново - 18 Осколоновка - 20 Кряковка - 2, Трехизбенка - 2).

В Луганской области масштабные пожары. Фото: ГСЧС

Четыре версии пожаров

Как сообщил Офис генпрокурора, следствие рассматривает четыре основные версии возникновения пожаров в рамках семи уголовных производств:

обстрелы незаконными вооруженными формированиями с неподконтрольной территории Луганской области,

умышленный поджог,

самовозгорание травы и леса вследствие погодных условий,

неосторожное обращение с огнем.

"С целью документирования преступлений работают более 30 следственно-оперативных групп. Проведено 20 осмотров мест происшествий в зоне пожаров, допрошено 58 человек - свидетелей и потерпевших" - сообщает Офис генпрокурора.

То есть, как видим, власти готовятся перевести вину за пожары на сепаратистов. Хотя очевидно, что доказать "поджигающие обстрелы" скорее всего будет невозможно.

Как уже рассказывала "Страна", версия про обстрелы появилась, когда пожары стали очень масштабными - ее озвучили только с утра. Ранее о "трассирующих пулях", которые подожгли лес, ничего не говорилось.

Тем более, что горит и неподконтрольная часть области. Сегодня, по сообщениям "ЛНР", там погибли два человека. Также сегодня пожары бушуют в соседней с Луганщиной Воронежской области России. Там фиксируют 11 масштабных возгораний - часть из них в соседних с украинской границей районах.

Уж эти места явно никто не обстреливал трассирующими пулями.

"Таких пожаров не было с советских времен", - пишут местные журналисты.

Учитывая такое совпадение с пожарами по обе стороны границы, то речь скорее о том, что пожары спровоцировала теплая, сухай погода и сильный ветер. В этих условиях обязательно где-то начнется возгорание. А распространяются пожары потому, что со времен СССР пришла в серьезный упадок вся защитная инфраструктура.

Когда потушат пламя?

По прогнозу Укргидрометцентра на территории Луганской области с 1 по 5 октября будет наблюдаться малооблачная погода без осадков. 1 октября порывы ветра достигали 20 м/с, в остальные дни ветер 5-15 м/с. Температура воздуха днем ​​от 17 до 25 градусов.

То есть, надеются синоптики, завтра ветер станет тише.