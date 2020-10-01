Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций определилась, какие карантинные ограничения будут действовать в регионах Украины с 5 октября. Тернополь остался в "красной" зоне, а столица Украины - в "желтой".

Об этом в четверг, 1 октября, сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.

В "красную" зону будут отнесены:

город Тернополь Тернопольской области;

Тернопольской области; город Канев Черкасской области.

В "оранжевую" попадут:

город Винница Винницкой области;

Винницкой области; города Луцк , Владимир-Волынский и Нововолынск, Владимир-Волынский, Киверцовский, Луцкий и Терейской районы Волынской области;

, Владимир-Волынский и Нововолынск, Владимир-Волынский, Киверцовский, Луцкий и Терейской районы Волынской области; город Днепр Днепропетровской области;

Днепропетровской области; города Бахмут и Угледар, Славянский район Донецкой области;

Житомирский, Коростышевский, Лугинский, Любарский, Овручский, Олевский и Чудновский районы Житомирской области;

город Ужгород , Перечинский и Ужгородский районы Закарпатской области;

, Перечинский и Ужгородский районы Закарпатской области; города Мелитополь и Токмак, Ореховский и Пологовский районы Запорожской области;

города Ивано-Франковск , Бурштын и Калуш, Городенковский, Косовский, Рогатинский, Тысменицкий и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;

, Бурштын и Калуш, Городенковский, Косовский, Рогатинский, Тысменицкий и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области; города Ирпень и Фастов, Барышевский и Киево-Святошинский районы Киевской области;

Беловодский район Луганской области;

Беловодский район Луганской области; город Львов , Золочевский, Самборский, Пустомытовский и Сокальский районы Львовской области;

, Золочевский, Самборский, Пустомытовский и Сокальский районы Львовской области; город Николаев Николаевской области;

Николаевской области; города Беляевка, Измаил и Теплодар, Арцизский, Березовский, Беляевский, Белгородской, Лиманский, Овидиопольский, Тарутинский и Подольский районы Одесской области;

город Полтава Полтавской области;

Полтавской области; города Дубно, Вараш и Острог, Заречненский, Здолбуновский, Костопольский, Млыновский, Острожский и

Ровенский районы Ровенской области;

города Сумы и Лебедин, Сумской район Сумской области;

и Лебедин, Сумской район Сумской области; города Бережаны, Кременец и Чертков, Бережанский, Борщевский, Бучацкий, Гусятинский, Залещицкий, Збаражский, Зборовский, Козовский, Кременецкий, Лановецкий, Монастыриский, Подволочиский, Подгаецкий, Теребовлянский, Тернопольский, Чертковский и Шумский районы Тернопольской области;

города Харьков и Люботин, Богодуховский, Великобурлукский, Зачепиловский, Первомайский и Харьковский районы Харьковской области;

и Люботин, Богодуховский, Великобурлукский, Зачепиловский, Первомайский и Харьковский районы Харьковской области; города Хмельницкий , Каменец-Подольский и Нетешин, Волочисский, Деражнянский, Дунаевский, Каменец-Подольский, Летичисский, Теофипольский и Ярмолинский районы Хмельницкой области;

, Каменец-Подольский и Нетешин, Волочисский, Деражнянский, Дунаевский, Каменец-Подольский, Летичисский, Теофипольский и Ярмолинский районы Хмельницкой области; город Смела, Каневский и Смоленской районы Черкасской области;

города Черновцы и Новоднестровск, Вижницкий, Герцаевский, Глыбокский, Заставновский, Кельменецкий, Кицманский, Новоселицкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области;

и Новоднестровск, Вижницкий, Герцаевский, Глыбокский, Заставновский, Кельменецкий, Кицманский, Новоселицкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области; город Нежин, Варвинский, Куликовский, Нежинский, Носовский и Сновский районы Черниговской области.

К "желтой" зоне причислены:

города Жмеринка, Винница, Казатин, Могилев-Подольский и Хмельник, Бершадский, Винницкий, Калиновский, Козятинский, Литинский, Немировский, Теплицкий, Тывровский, Томашпольский, Тростянецкий, Тульчинский и Чечельницкий районы Винницкой области;

город Ковель, Гороховский, Иванчевский, Камень-Каширьский, Ковельский, Гороховский, Любашевский, Шацкий, Маневицкий, Ратновский, Рожищенский и Шацкий районы Волынской области;

города Кривой Рог , Новомосковск и Терновка, Верхнеднепровский, Днепровский, Пятихатский, Солонянский и Царичанский районы Днепропетровской области;

, Новомосковск и Терновка, Верхнеднепровский, Днепровский, Пятихатский, Солонянский и Царичанский районы Днепропетровской области; города Краматорск, Лиман, Мирноград, Мариуполь, Новогродовка, Покровск, Селидово, Славянск и Торецкое, Великоновоселковский, Мариевский и Покровский районы Донецкой области;

города Житомир , Бердичев, Малин и Новоград-Волынский, Барановский, Бердичевский, Брусильвский, Емильчинский, Коростенский, Народицкий, Новоград-Волынский, Попильнянский, Пулинского, Романовский, Хорошевский и Черняховский районы Житомирской области;

, Бердичев, Малин и Новоград-Волынский, Барановский, Бердичевский, Брусильвский, Емильчинский, Коростенский, Народицкий, Новоград-Волынский, Попильнянский, Пулинского, Романовский, Хорошевский и Черняховский районы Житомирской области; города Мукачево, Хуст и Чоп, Береговский, Великоберезнянский, Виноградовский, Воловецкий, Мукачевский, Раховский, Свалявский и Тячевский районы Закарпатской области;

города Запорожье и Бердянск, Веселовский, Вольнянский, Гуляйпольский, Запорожский, Мелитопольский, Новониколаевский, Приазовский, Токмакский и Акимовский районы Запорожской области;

и Бердянск, Веселовский, Вольнянский, Гуляйпольский, Запорожский, Мелитопольский, Новониколаевский, Приазовский, Токмакский и Акимовский районы Запорожской области; города Болехов, Коломыя и Яремче, Богородчанский, Верховинский, Галицкий, Долинский, Калушский, Коломыйский, Надвирнянский, Рожнятовский и Снятинский районы Ивано-Франковской области;

города Белая Церковь, Березань, Борисполь, Бровары, Буча, Васильков, Обухов, Переяслав и Славутич, Белоцерковский, Бориспольский, Бородянский, Броварской, Васильковский, Кагарлицкий, Макаровский, Мироновский, Обуховский, Переяслав-Хмельницкий, Рокитнянский, Сквирский, Ставищенский, Таращанский , Фастовский и Яготинский районы Киевской области;

город Северодонецк, Белокуракинский, Кременевский, Марковский, Меловской, Станично-Луганский и Старобельский районы Луганской области;

города Борислав, Дрогобыч, Самбор, Стрый, Трускавец и Червоноград, Бродовский, Городокский, Дрогобычский, Жидачевский, Жовковский, Каменка-Бугский, Николаевский, Мостиский, Радеховский, Сколевский, Стрыйский и Яворивский районы Львовской области;

город Вознесенск, Березанский, Веселиновский, Витовский, Кривоозерский и Николаевский районы Николаевской области;

города Одесса , Белгород-Днестровский, Черноморск и Южный, Балтский, Белгород-Днестровский, Ивановский, Измаильский, Кодымский, Любашевский, Окнянский, Раздельнянский, Савранский, Тарутинский и Татарбунарский районы Одесской области;

, Белгород-Днестровский, Черноморск и Южный, Балтский, Белгород-Днестровский, Ивановский, Измаильский, Кодымский, Любашевский, Окнянский, Раздельнянский, Савранский, Тарутинский и Татарбунарский районы Одесской области; города Лубны и Миргород, Диканский, Лохвицкий, Миргородский, Новсанжарский, Полтавский и Шишацкий районы Полтавской области;

город Ровно , Березновский, Владимирецкий, Гощанский, Демидовский, Дубенский, Дубровицкий, Корецкий, Радивиловский, Рокитновский и Сарненский районы Ровенской области;

, Березновский, Владимирецкий, Гощанский, Демидовский, Дубенский, Дубровицкий, Корецкий, Радивиловский, Рокитновский и Сарненский районы Ровенской области; города Конотоп, Ахтырка, Ромны и Шостка, Белопольский, Буринский, Глуховский, Краснопольский, Лебединский, Недрыгайловский, Роменский и Середина-Будский районы Сумской области;

города Изюм, Купянск, Лозовая и Чугуев, Балаклейский, Барвенковский, Близнюковский, Валковский, Волчанский, Дергачевский, Змиевской, Золочевский, Изюмский, Кегичевский, Коломакский, Красноградский, Лозовской, Нововодолажский и Чугуевский районы Харьковской области;

город Херсон , Белозерский, Ивановский и Новотроицкий районы Херсонской области;

, Белозерский, Ивановский и Новотроицкий районы Херсонской области; города Славута и Шепетовка, Белогорский, Виньковецкий, Городокский, Каменец-Подольский, Новоушицкий, Полонский, Славутский, Староконстантиновский, Старосинявский, Хмельницкий и Чемеровецкого района Хмельницкой области;

города Черкассы , Золотоноша и Умань, Городищенский, Драбовский, Жашковский, Звенигородский, Золотоношский, Каменский, Катеринопольский, Корсунь-Шевченсковский, Лисянский, Маньковский, Монастирищенский, Тальнивский, Христиновский, Черкасский, Чигирин, Чернобаивский и Шполянский районы Черкасской области;

, Золотоноша и Умань, Городищенский, Драбовский, Жашковский, Звенигородский, Золотоношский, Каменский, Катеринопольский, Корсунь-Шевченсковский, Лисянский, Маньковский, Монастирищенский, Тальнивский, Христиновский, Черкасский, Чигирин, Чернобаивский и Шполянский районы Черкасской области; города Чернигов и Прилуки, Бахмач, Бобровицкий, Городнянский, Козелецкий, Крупской, Корюковский, Нежинский, Репкинский, Сребнинский и Черниговский районы Черниговской области;

город Киев.

Остальные районы, города и населенные пункты Украины отнесены к "зеленой" зоне.

Стоит отметить, что за прошедшую неделю сразу в нескольких областных центрах ситуация с коронавирусом ухудшилась настолько, что они попали в "оранжевую" зону. Это, например, Львов, Николаев, Полтава, Винница, Луцк и Днепр. А вот Ужгород, Ивано-Франковск, Сумы, Харьков, Хмельницкий и Черновцы так и не перестали быть "оранжевыми".

Также напомним ограничения, которые соответствуют каждой из карантинных зон в Украине.

"Зеленая". Согласно ее правилам, предусматривается обязательное пребывание в общественных зданиях в масках или респираторах; кинотеатры должны работать заполненностью не более 50%; перевозка пассажиров осуществляется только в пределах сидячих мест в транспорте. Также в этой карантинной зоне не могут работать ночные клубы.

"Желтая". Кроме ограничений зеленой зоны, предусматривает: запрет посещения учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисно.

"Оранжевая". Кроме ограничений "желтой зоны", предусматривает запрет на: деятельность средств размещения (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме гостиниц; деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; плановые госпитализации в больницах; работу спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры; прием новых смен в детские лагеря; проведение массовых мероприятий с аудиторией больше 1 человека на 20 квадратных метров и более 100 человек.

"Красная". Кроме ограничений "оранжевой зоны" предусматривает запрет на работу общественного транспорта, посещение учебных заведений, а также деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.

Такие эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней.

Напомним, сегодня в Украине был снова побит очередной антирекорд по числу новых случаев Covid-19. За сутки таких было выявлено 4 069.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что вторую волну распространения коронавирусной болезни в Украине сможет остановить только жесткий контроль за соблюдением ограничительных мер, установленных Кабинетом министров.