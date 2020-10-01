Антимонопольный комитет Украины (АМКУ), который летом возглавила бывшая работница компании Рината Ахметова, завершил рассмотрение четырех дел о приобретении холдинга олигарха Metinvest B.V. контроля над девятью субъектами хозяйствования. Последние ведут деятельность в сфере добычи и продажи коксующегося угля. В соответствии с решением АМКУ Metinvest B.V. получил контроль над этими субъектами.

О решении сообщается на сайте комитета.

Теперь под контролем Ахметова находятся:

ООО "Индастриал коала ХОЛДИНГ";

ЗАО "Шахтоуправление "Покровское";

ООО "Обогатительная фабрика "Свято-Варваринская";

ООО "Шахтостроительная компания";

ООО "Шахта "Свято-Покровская №3";

ООО "Углепромтранс";

ООО "Свято-Ильинский машиностроительный завод";

ЗАО "Автопредприятие "Укрбуд";

ЗАО "Шахтостроймонтажное управление №1".

В АМКУ отметили, что при рассмотрении дел оценили большое количество товарных рынков, среди которых строительство предприятий энергетики, добывающей и обрабатывающей промышленности, строительные и монтажные работы в нежилых зданиях, производство сухих смесей, гидрожидкостей и др.

"Учитывая незначительные совокупные доли участников концентрации на этих рынках, АМКУ дал разрешение на заявленные действия", - сообщила пресс-служба регулятора.

Вместе с тем основное внимание АМКУ было сфокусировано на рынке коксующегося угля (объекты контроля: ЗАО "Шахтоуправление "Покровское" и ООО "Обогатительная фабрика "Свято-Варваринская").

При рассмотрении соответствующего дела было установлено, что:

совокупная доля участников концентрации (с учетом внутригруппового потребления и импорта) на рынке коксующегося угля по итогам 2016-2019 годов составила 11,9-23,2%;

рынок является импортоориентированным. Доля импорта коксующегося угля в течение периода исследования составляла 66-75%;

за счет добычи украинского коксующегося угля можно обеспечить лишь около 20% от общего объема потребностей потребителей - украинских производителей кокса;

у любого из участников рынка есть возможность импортозамещения коксующегося угля в разумные сроки и с умеренными затратами, поскольку импортная продукция является более конкурентоспособной, чем отечественная;

производственные мощности всей угольной промышленности Украины используются только на 69%;

производственные мощности добычи коксующегося угля некоторых шахт Минэнергоугля существенно недозагружены и имеют запас использования.

В то же время учитывая существенную долю участников концентрации в добыче коксующегося угля, а также проектных и производственных мощностей (по итогам 2017-2019 гг.), компаниям было предложено взять на себя обязательства, которые могли бы устранить потенциально возможное негативное влияние на конкуренцию. Компания Metinvest B.V. заявила о готовности сделать это.

В АМКУ добавили, что в рамках рассмотрения дела опросили потребителей, экспертов и конкурентов на рынке коксующегося угля и провели market test. Ключевые потребители коксующегося угля в Украине отметили, что предложенные обязательства не будут противоречить их интересам.

Кроме того, для уточнения отношений контроля объектов приобретения были направлены запросы в СБУ, СНБО, Службу внешней разведки и НАБУ.

"Учитывая собранную в рамках рассмотрения дел информацию, а также основываясь на том, что предложенные участниками концентраций обязательства в целом соответствуют потребностям потребителей на рынке, АМКУ предоставил разрешение на заявленные действия и наложил обязательства, которыми должно быть обусловлено осуществление концентрации на рынке коксующегося угля Украины", - резюмировали в комитете.

Ранее "Страна" сообщала, что упомянутый холдинг Ахметова купил у Романа Абрамовича завод в Днепропетровской области.

Мы также писали, что прошлой весной АМКУ разрешил Ахметову завладеть Киевоблэнерго и Одессаоблэнерго.