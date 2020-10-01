В Станице Луганской горят почти все дома горят на улице Донецкой. Ситуация критическая из-за того, что там осталось много неразорвавшихся после обстрелов боеприпасов. Об это сообщается на странице местной райгосадминистрации в соцсети.

"Тушение пожаров осложняется тем, что в течение 2014-2016 годов эта улица очень плотно обстреливалась боевиками, в результате чего там осталось много взрывоопасных предметов, которые сейчас детонируют из-за высокой температуры, что угрожает жизни спасателей и находящихся рядом людей. Мощными порывами ветра пламя перебрасывает через железнодорожную насыпь на улицу Лебединского", - говорится в сообщении.

На помощь пожарным привлечена коммунальная техника КП "Станичник" и КП "Теплосервис", которой оперативно подвозят воду.

По данным райадминистрации, кроме Станицы Луганской, ситуация остается опасной в селах Нижняя Ольховая, Верхняя Ольховая, станция Ольховая, села Малиновое, Плотина, Валуйское, Ольховские дачи.

"На территории района ведется работа по ликвидации пожаров, работают бригады ГСЧС, лесничие, коммунальные предприятия, на помощь направляются пожарные машины из других областей", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский не стал связывать пожары в Луганской области с обстрелами сепаратистов.

Также мы сообщали, что из-за пожаров в Луганской области загорелся пункт пропуска "Станица Луганская".