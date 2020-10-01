В четверг, 1 октября, у директора коммунального предприятия "Пуща-водица" Евгения Егорова следователи ГБР проводят обыск по делу о незаконном проживании генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой. Целью обыска по одной из версий является изъятие компрометирующих Венедиктову документов.

Об обыске сообщил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин на своей странице в Facebook.

А журналист Владимир Бойко пишет о причинах столь экстренных мер в своем Telegram-канале.

"У генеральной прокурорши случилась истерика - прочитав мое заявление в НАПК по поводу ее незаконного проживания в государственной резиденции в Пуще-Водице, Ирина Валентиновна отправила своих прокуроров вместе со следователями бюро расследования проводить обыск у директора комплекса отдых "Пуща Водица" государственного управления делами Егора Егорова", - пишет Бойко.

По его словам причиной неотложного, без санкций суда обыска, стало желание изъять документы с подписью генпрокурора. В первую очередь фиктивный договор, на основании которого Венедиктова и въехала в особняк, не имея на это никакого права.

Кроме того, сообщает Бойко, следователи должны изъять и не допустить попадания в НАПК документов, где сказано сколько Венедиктова должна платить за аренду. Потому что платит она на 100 тысяч меньше, чем в них указано.

Напомним, что новость о том, что генпрокурор Ирина Венедиктова заселилась в резиденцию президента появилась 23 сентября. Обо всех подробностях этого дела писала "Страна."

Но сегодня, 1 октября, Ирина заявила, что съедет из особняка. Из-за чего генпрокурор решила покинуть президентскую дачу и почему ее заселение изначально было незаконным можно прочитать в нашей статье, также там можно увидеть видео с вышеупомянутой резиденцией.