МИД Украины увидело присущий российской дипломатии "эпистолярный жанр" в словах белорусских чиновников о вмешательстве украинской стороны во внутренние дела республики.

Об этом говорится в заявлении МИД, обнародованном в четверг, 1 октября.

Так, украинские дипломаты в ходе встречи с советником-посланником Посольства Республики Беларуси в Украине выразили обеспокоенность в связи с "продолжением репрессий против участников мирных протестов в Беларуси". В ведомстве подчеркнули, что соблюдение норм международного права и прав человека является неотъемлемой "составляющей межгосударственных отношений Украины с любым другим государством".

"Украина категорически отвергает обвинения белорусской стороны в якобы вмешательстве Украины во внутренние дела Беларуси, а в заметной в последнее время отчаянной риторике белорусских чиновников видит, к сожалению, присущий МИД России эпистолярный жанр", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве рассказали о том, что от представителя Беларуси потребовали объяснений в связи с участием "представителя российской оккупационной администрации, главы "Государственного совета Крыма" Владимира Константинова в VII Форуме регионов Беларуси и Российской Федерации.

"Украина считает недопустимыми такие недружественные шаги белорусской стороны, которые ставят под сомнение принадлежность к Украине временно оккупированной Россией АР Крым и Севастополя. Представитель Посольства Беларуси в ответ заверил, что официальная позиция Беларуси в поддержку территориальной целостности Украины в ее международно-признанных границах никоим образом не изменилась", - добавили в ведомстве.

Также в ходе встречи с представителем соседней республики был затронут вопрос о "недружественном инциденте" с остановкой и досмотром автомобиля посла Украины в Беларуси Игоря Кизима на украинско-белорусской границе.

"МИД Украины пока не получило официальных разъяснений Минска по этому инциденту", - утверждают представители дипломатического ведомства.

Напомним, ранее сегодня посольство Беларуси в Украине назвало позицию Киева о непризнании Александра Лукашенко легитимным президентом республики "недружественным жестом" и попыткой "вмешательства во внутренние дела".

Ранее мы писали, что кроме Украины признавать Лукашенко президентом Беларуси отказались Словакия, Германия, Латвия и Литва, США и Европейский Союз.