Пользователи Messenger и Instagram, приложений, в которых недавно произошел масштабный сбой, теперь смогут связываться напрямую - без необходимости скачивать второе приложение.

Об этом сообщается в блоге компании Facebook.

Новая услуга, которую презентовала компания Facebook, даст возможность пользователям обмениваться сообщения вне зависимости от того, какое из двух приложений установлено. Также в настройках можно будет выбрать, в какую из папок будут попадать новые сообщения.

Возможность заблокировать собеседника будет как в Messenger, так и Instagram.

При чем если раньше можно было отправить жалобу только на одно сообщение из чата, то теперь можно уведомить администраторов о подозрительной переписке в целом.

"Более миллиарда людей уже используют Messenger как место для общения. Вот почему мы подключаем Messenger и Instagram, для того чтоб добавить в Instagram одни из лучших функций Messenger - то есть вы получите доступ к самому лучшему обмену сообщениями, вне зависимости от того, какое приложение вы используете", - сообщают в компании Facebook.

Напомним, что недавно мы рассказывали об опросе, который показал, что Facebook стал одним из основных СМИ, откуда украинцы черпают информацию.

Также мы сообщали, что в Украине уже работает платежный сервис Facebook Pay, который позволяет покупать валюту соцсети и делать пожертвования.