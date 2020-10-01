Нацистскую свастику выложили своими телами дети из молодежного лагеря Правого сектора "Коммандос". Это попало на фото, которое опубликовал в соцсети глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

По его информации, детским лагерем руководит поэтесса Диана Виноградова, которая ранее отбывала тюремный срок.

"Эти дети весело изображающие нацистскую свастику - участники молодежного лагеря Правого сектора "Коммандос". В лагере дети изучают взрывное дело. Руководит лагерем сидевшая за убийство поэтесса Диана Виноградова (Камлюк). На видео ее выступление против ж@дов на Майдане в 2013 году", - написал Долинский.

Отметим, что на сайте Правого сектора указано, что Диана Виноградова была осуждена на 4,5 года лишения свободы по статье 161. ч.2 "Разжигание межнациональной вражды".

В других источниках упоминается, что она отбывала срок за соучастие в убийстве гражданина Нигерии.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве на недострое у Бабьего Яра появилась огромная свастика.

Также мы сообщали, что в Полтаве появился дом со свастикой и рунами на стенах.